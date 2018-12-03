Avrupa'nın Parlayan Yıldızı MR. Jade!

Çıkardığı şarkıların yanı sıra lüks hayatıyla da dikkat çeken MR. Jade, magazin dünyasının tozunu attırmaya devam ediyor.

"Welcome to Turkey" single'ıyla adından Avrupa'da olduğu kadar Türkiye'de de söz ettiren MR. Jade, magazin dünyasına bomba gibi girdi.

Türkiye'nin önde gelen kanallarından Kanal D, MR. Jade'in lüks hayatını görmek ve hayat hikayesini dinlemek için soluğu Almanya'da aldı.

Magazin dünyasındaki yükselişinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de adından sıkça söz ettiren MR. Jade daha önce Afrika'da su kuyusu açarak yüzlerce Afrikalının su ihtiyacını karşılaşmış, engelli merkezlerini ziyaret ederek ünlülere örnek olmuştu.