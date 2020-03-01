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'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:55'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı
Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, " 'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, 'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)

Edirne, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

1.03.2020 20:29:39