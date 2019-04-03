Avrupa'nın Yüzde 40'ı Günde Bir Kez Sebze Yiyor

Kaynak: İHA

Yapılan son araştırmaya göre Avrupa'da yaşayanların yüzde 40'ının günde bir kere sebze tükettiği görülürken, iki kere yiyenlerin oranı ise yüzde 23 olarak kaydedildi.Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, sebze tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Eurostat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa'da yaşayanların yüzde 40'ının günde bir kere sebze tükettiği görüldü. Günde iki kez sebze tüketenlerin oranı ise yüzde 23 olurken, en çok sebze tüketen ülke yüzde 84 ile İrlanda ve Belçika olarak kayıtlara geçti. Buna karşın Avrupa'daki en az sebze tüketiminin yüzde 30 ile Macaristan'da olduğu belirlendi. Böylelikle Avrupa'daki sebze tüketim ortalamasının yüzde 64 olduğu belirlendi. Türkiye yapılan son araştırmada yer almazken, 2014 yılında sebze tüketme oranının yüzde 52'lerde olduğu saptandı.ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar sebze başlığı altında 101 bin 225 haber çıkışı tespit edilirken, son zamanlarda sebze fiyatlarındaki artışın medyanın gündeminde yer aldığı saptandı. - İSTANBUL