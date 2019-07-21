Avrupa'nın zirvesinde iki Türk kadını

U20 Atletizm Avrupa şampiyonasında 10 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez; altın, Evin Demir ise gümüş madalya kazandı.

44: 44.50 ile altın madalyayı kazanan Türkiye rekortmeni Meryem Bekmaz'in ardından 46: 38.68'lik derecesi ile Evin Demir gümüş madalyayı kazandı. 3.'cü ise Yunanistandan 46: 50.50 yürüyen Garcıa oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yürüyüşte piste çıkan milli atletlerden Meryem Bekmez ile Evin Demir ilk iki sırada yer aldı.

Milli atlet Meryem 44.44.50'lik derecesiyle birincilik elde ederken, Evin Demir ise 46.38.68 ile Meryem'in ardından Avrupa ikincisi oldu. Aynı kategoride yarışan milli sporcu Kader Dost da 1 dakika ceza

alanında beklemesine karşın 48.06.09'luk derecesiyle yarışı yedinci sırada tamamladı.



