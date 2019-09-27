Haberler » Güncel » Haber

Avrupa Okul Sporları Gününde öğrenciler pedal bastı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi.

27.09.2019 16:32Avrupa Okul Sporları Gününde öğrenciler pedal bastı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nun öğrencileri, bisiklet turu etkinliğinde buluştu.Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Öğrenciler, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekip eşliğinde sahil bandında pedal bastı.

Okul Müdürü Habib Bilgiç, etkinlik hakkında, "Hareketli bir nesil, üreten bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağlam kafa sağlam bir vücutta bulunur" dedi.

Etkinliğe ayrıca; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İzmir MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekibi, Euro Velo Türkiye temsilcileri ve 200 civarında öğrenci katıldı. - İZMİR

Aliağa, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 "Isparta'mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz"
20:25 Kaş Belediyesi'nden Kınık'ta Aşure İkramı
20:24 Etiyopya "Meskel" ateşini yaktı - ADDİS ABABA
20:24 Bakan gül: dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız
20:22 Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
20:22 FETÖ'nün mahrem imamına hapis
20:22 Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun