Haberler » Güncel » 'Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil'

"Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." dedi.

14.10.2019 11:52
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." dedi.
Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde basına açıklamalarda bulunan Asselborn, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu.
Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadesini kullandı.
Mevcut durumun çok karmaşık olduğuna işaret eden Asselborn, "Örneğin Suriye ya da Suriye'nin müttefikleri Türkiye'ye saldırsa tüm NATO üyelerinin destek sağlaması gerekir." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:57 Uluslararası Standardizasyon Zirvesi - TSE Başkanı Prof. Dr. Şahin ve TOBB Başkan Yardımcısı Kopuz
13:57 İtfaiyeden baca temizliği uyarısı
13:57 Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada
13:57 Şanlıurfa ceylanpınar'a roket düştü
13:57 Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
13:52 Polislerin eşlik ettiği çocuklar, gönüllerince eğlendi
13:56 ABD'nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
14.10.2019 13:58:23