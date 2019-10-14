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"Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil" - LÜKSEMBURG

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." dedi.

14.10.2019 12:10
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." dedi.
Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi çerçevesinde basına açıklamalarda bulunan Asselborn, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu.
Asselborn, "Avrupalılar olarak bu operasyonu (Barış Pınarı Harekatı) sonlandıracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadesini kullandı.
Mevcut durumun çok karmaşık olduğuna işaret eden Asselborn, "Örneğin Suriye ya da Suriye'nin müttefikleri Türkiye'ye saldırsa tüm NATO üyelerinin destek sağlaması gerekir." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg, Güncel

Kaynak: AA

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