Avrupa Otomotiv Pazarı Yüzde 1,8 Arttı

23 Kasım 2018 Cuma 13:06



23 Kasım 2018 Cuma 13:06

Otomotiv pazarı 2018 Ocak-Ekim döneminde yüzde 1,8 arttı ve 15 milyon 563 bin 467 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde ise 15 milyon 291 bin 455 adet satış gerçekleşmişti.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Ekim ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesini açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş yüzde 12,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,5 ile İngiltere'de ve yüzde 3,1 ile İtalya'da yaşandı. 2018 Ocak-Ekim döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 24,2, Macaristan yüzde 22,4 ve Romanya yüzde 21,9 oranlarıyla yer aldı.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ekim ayında yüzde 5,2 azaldı ve 1 milyon 348 bin 2 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 422 bin 121 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ekim ayında en fazla düşüş yüzde 29 ile İsveç'te yüzde 25,3 ile Romanya'da ve yüzde 24,8 ile İzlanda'da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 17,4, Yunanistan yüzde 12,8 ve Hırvatistan yüzde 6,2 oranlarıyla yer aldı. 2018 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 32,28 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8'inci ülke konumunda yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Ekim döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı ve toplam 13 milyon 424 bin 360 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 13 milyon 232 bin 496 adet satış gerçekleşmişti.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,3 ile İzlanda'da, yüzde 7,2 ile İngiltere'de yüzde 4,4 ile Norveç'te ve İrlanda'da görüldü. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 26,3, Macaristan ve Romanya yüzde 24,2 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ekim ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1 milyon 118 bin 859 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 207 bin 772 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 32,9 ile Romanya'da, yüzde 28,1 ile İsveç'te ve yüzde 27,8 ile İzlanda'da görüldü. 2018 Ekim ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran pazarlar arasında Litvanya yüzde 20,9, Yunanistan yüzde 13 ve Hırvatistan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı. 2018 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 30,68 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,7 arttı ve 1 milyon 769 bin 465 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 706 bin 127 adet satış gerçekleşmişti.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş yüzde 4,6 ile İzlanda'da, yüzde 4,5 ile İtalya'da ve yüzde 4,1 ile Danimarka'da yaşandı. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya yüzde 17,2, Macaristan yüzde 15,1 ve Letonya yüzde 14,9 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ekim ayında yüzde 6,1 arttı ve 186 bin 587 adede düştü. 2017 Ekim ayında 175 bin 905 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ekim ayında en fazla düşüş yüzde 40,1 ile İsveç'te, yüzde 19,2 ile İzlanda'da ve yüzde 17,2 ile Macaristan'da yaşandı. 2018 Ekim ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 40,2, Danimarka yüzde 37,4 ve Finlandiya yüzde 24,4 oranlarıyla yer aldı. 2018 Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 38,5 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ıncı sırada yer aldı.(İHA)