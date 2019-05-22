Avrupa Oyunları'nda Atletizm Şoku

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Avrupa
Oyunları'na atletizm branşında 6 ülke katılmama kararı aldı.
2'nci Avrupa Oyunları Belarus
'un Minsk kentinde 21-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye
'nin 14 branşta 110 sporcu ile katılım göstereceği şampiyonada 6 ülke atletizm branşında sahneye çıkmayacak. Avrupa atletizminde söz sahibi olan ve 2'nci Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde eden İngiltere
, İsveç
, Fillandiya, Hollanda
, Norveç
ile Belçika
çeşitli nedenlerle atletizm yarışmalarına katılmama kararı aldılar. 50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Milliler atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol
, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.
- Ankara
Belarus
, Avrupa
, Atletizm
, Spor
Kaynak: DHA