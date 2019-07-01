Avrupa Oyunları'nda en fazla madalya milli karatecilerden

, 2019Oyunları'nda en fazla madalyayı karate branşında kazandı.'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'nin kazandığı 15 madalyanın 6'sı milli karatecilerden geldi.Milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu,, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş gümüş madalya elde ederken, Dilara Eltemur ve Merve Çoban bronz madalya aldı.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları nedeniyle her hafta farklı bir ülke ve kıtada olduklarını belirterek, "Asıl hedefimiz Tokyo 2020 olduğu için işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu yüzden yoğun bir takvim içerisindeyiz. Avrupa Oyunları öncesi İstanbul, Çin ve Kanada'da üst üste puan müsabakalarına çıktık. Sporcularımız hiç dinlenme fırsatı bulamadan Kanada'dan gelip direkt Belarus'a geçti. Bu yoğun tempo içerisinde hepsinin performansından mutluluk duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.Delihasan, oyunlarda Türkiye'nin Bakü 2015'te olduğu gibi en fazla madalyayı karate branşında kazandığına dikkati çekerek, "15 madalyanın 6'sı milli karatecilerimizden geldi. Daha iyisini yapabilirdik ama bu tempoda ayakta kalabilmeleri de bizim için madalya kadar değerli. Performansları için söyleyebileceğimiz tek şey var. Madalya kazanan ve kazanamayan tüm sporcularımı alınlarından öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Oyunların kapanış töreninde Türk bayrağını taşıyan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ise şunları kaydetti:"Bayrağı taşıyacağımı düşünmüyordum ve beklemiyordum. Söylediklerinde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü benim için gerçekten çok büyük gurur ve onur. Tabii şampiyon olarak bu onuru yaşamak isterdim. Finalde karşılaştığım rakibimi bir hafta önce Kanada'da yenmiştim ama bazen olmayınca olmuyor. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Kariyerimde birçok ilki yaşadım ve sayısız şampiyonluk kazanarak bayrağımızı dalgalandırma imkanım oldu. Ancak kapanış töreninde, o muhteşem atmosferde bayrağımızı taşımak, yaşadığım duyguların en güzeliydi."