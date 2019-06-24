24.06.2019 09:18
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Avrupa Oyunları'nda ikinci madalya atletizmden geldi

Avrupa Oyunları

Milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metrede 10.42'lik derecesi ile üçüncü olarak kürsüye çıktı.


Milli atlet Jak Ali Harvey, 100 metrede 10.42'lik derecesi ile üçüncü olarak kürsüye çıktı.
Belarus 'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye ikinci bronz madalyasını atletizm branşında kazandı. Jak Ali Harvey, 100 metrede 10.42'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ilk bronz madalyasını okçuluk branşında Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı ile kazanmıştı. Türkiye; 3x3 basketbol , atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo ve kano branşlarında mücade ediyor. Turnuva 30 Haziran'da sona erecek.


Kaynak: DHA
Türkiye , Avrupa , Spor

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