18.06.2019 12:43
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Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu

Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu

Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.

Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.

25-30 Haziran Tarihleri arasında Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa oyunlarında mücadele edecek Güreş Milli Takım belirlendi. Greko-Romen, Serbest ve Kadınlarda 6'şar olmak üzere toplam 18 sporcuyla oyunlara katılacak olan milli takımda şu isimle yer alıyor:

Greko-romen:

60 kg Kerem Kamal

67 kg Enes Başar

77 kg Yunus Emre Başar

87 kg Metehan Başar

97 kg Cenk İldem

130 kg Osman Yıldırım

Setbest stil:

57 kg: Süleyman Atlı

65 kg : Selahattin Kılıçsallayan

74 kg: Soner Demirtaş

86 kg: Fatih Erdin

97 kg: Baki Şahin

125 kg: Fatih Yaşarlı

Kadınlar:

50 kg: Evin Demirhan

53 kg: Zeynep Yetgil

57 kg: Bediha Gün

62 kg: Aslı Tuğcu

68 kg: Buse Tosun

76 kg: Ayşegül Özbeğe

Avrupa oyunları için Serbest Güreş Milli takımı 22 Haziran, Kadın Milli Takımı 23 Haziran ve Greko-Romen Milli Takımı ise 25 Haziran'da Minsk'e hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Belarus, Avrupa, Spor

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