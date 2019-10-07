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Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor

Türkiye'yi yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Bernard Guetta Türkiye'nin, güvenli bölge kurmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatmayı planladığı operasyonla ilgili Euronews'e konuştu.

07.10.2019 18:06Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyesi Bernard Guetta, Türkiye'nin, güvenli bölge kurmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatmayı planladığı operasyonla bir taşla iki kuş vurmaya çalıştığını söyledi.

Euronews'e konuşan liberal görüşlü Avrupa Parlamenteri Bernard Guetta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan Türkiye ve Suriye'deki ayrılıkçı Kürtlerinin bir araya gelmesinden büyük endişe duyuyor, diğer yandan Suriye'den ayrılmamak için sınırda güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Beşar Esad böylece askeri zaferini ilan edemeyecek. Türkiye'den çok sayıda mülteci sınırdışı edilecek ve bu insanlar büyük olasılıkla mülteci kamplarında sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlanacak." dedi.
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Türkiye, Avrupa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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