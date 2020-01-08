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Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir

Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir

08.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:49Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir
'nin 'ya asker gönderme kararı ve bölgede yaşanan gelişmeler, Parlamentosu'nda yakından takip ediliyor. 'in sorularını cevaplayan farklı siyasi görüşten Avrupa Parlamenterleri, Türkiye'nin Suriye ile sınırı olması nedeniyle müdahalenin anlaşılabileceğini fakat Libya'nın Akdeniz'de doğal gaz paylaşımıyla ilgili olduğunu savundu.

Türkiye'nin, kendi topraklarından kilometrelerce uzakta bulunan bir ülkede savunacak herhangi bir çıkarı olmadığını iddia eden parlamenterler, Ankara'nın attığı adımlar ile birlikte çatışmaların uluslararası boyuta taşınabileceğini, Libya'nın yeni bir Suriye olabileceğini ifade etti. IŞİD tehlikesine dikkat çeken parlamenterler, "şiddet ve savaş istemiyoruz, barış ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.
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Euronews, Türkiye, Avrupa, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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