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Avrupa parlamenterlerinden üye ülkelere 'kadın sünnetine son verin' çağrısı

Avrupa parlamenterlerin çoğu kadınların dış genital bölgesinin kasten kesilmesine son verilmesi için parlamentoda konuya yönelik bir önergeyi onaylayarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa ülkelerine bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

12.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:15Avrupa parlamenterlerinden üye ülkelere 'kadın sünnetine son verin' çağrısı
parlamenterleri, Avrupa genelinde vaka sayısı 500 bini bulduğu tahmin edilen kadın sünnetine son verilmesini istiyor. Parlamenterlerin çoğu, kadınların dış genital bölgesinin kasten kesilmesine son verilmesi için parlamentoda konuya yönelik bir önergeyi onaylayarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa ülkelerine bu konuda harekete geçmeleri için çağrıda bulundu.

Fransa'nın Strasbourg şehrinde toplanan Avrupa parlamenterleri kadın sünneti ile mücadele edilmesini talep eden bir önergeyi onayladı. Bağlayıcılığı bulunmayan önergeye 651 vekilden 612'si 'evet' oyu kullandı. Evet oyu kullananlar Avrupa Birliği'nin kadın sünnetine karşı belli bir strateji belirlemesini talep ediyor.
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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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