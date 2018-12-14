Avrupa Parlamentosu, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin kapatılmasını öngören karar tasarını kabul etti.
Karar tasarısının metninde, Kuzey Akım 2'nin politik olduğu ve Avrupa'nın güvenliği için tehdit arz ettiği belirtildi. Ayrıca Avrupa'nın enerji kaynaklarıyla temininde Ukrayna'nın 'anahtar rol' oynadığının altı çizildi.
Kuzey Akım 2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor. Hat Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Projeyi gerçekleştiren Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor. Bu arada Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu kararı bağlayıcı değil ve sadece tavsiye niteliği taşıyor.
The post Avrupa Parlamentosu, Kuzey Akım-2'nin kapatılmasını öngören kararı onayladı
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Ukrayna,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 18:38