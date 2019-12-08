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Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Apple'a 'Kırım' mektubu

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak gösteren Apple'a bu hatalarını düzeltmesi için mektup yazdı.

08.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:51Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Apple'a 'Kırım' mektubu
Parlamentosu (AP) milletvekilleri, 'ı uygulamalarında toprağı olarak gösteren 'a bu hatalarını düzeltmesi için mektup yazdı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekilleri, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak gösteren ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'a mektup yazdı. Apple'a gönderilen mektupta, "Kırım'da o bölgedeki egemenliği jeopolitik alanda görmemezlik kötü bir durum. Uluslararası kanunları, kazancınızdan daha yüksekte tutmalısınız. Bizim mesajımız size çok açık. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan yüksekte olamaz" ifadelerine yer verildi.

Apple'ın haritalar uygulamasında Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak gösterilmesine geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliğince tepki gösterilmiş ve yazılı bir duyuru yapılarak Apple'ın bu hatayı düzeltmesi talep edilmişti. Apple'dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmişti ve tekrar kontrol edileceği ifade edilmişti.

2014 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan siyasi kriz sonucu Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde 23 ülkeden 135 gözlemcinin katıldığı bir tartışmalı referandum düzenlenmiş ve referandumdan "Rusya Federasyonu'na bağlanmak istiyoruz" sonucu çıkmıştı.

Rusya Federasyonu'nun referandumla Kırım'ı geri almasından sonra birçok kez Ukrayna, Rusya ve Apple üçlüsü arasında harita krizi yaşandı. - KİEV

Avrupa, Rusya, Kırım, Apple, Güncel

Kaynak: İHA

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