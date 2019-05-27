Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir?

Almanya'da yüzde 61,4 katılımla gerçekleşen AP seçimlerine ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı. Almanya'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 3 Türk aday milletvekili seçildi. Daha önce 2 dönem AP'de milletvekili olan İsmail Ertuğ, SPD'den bir kez daha, Özgür Seçmenler (Freie Waehler) partisinden Engin Eroğlu ve Sol Parti'den Özlem Alev Demirel ise ilk kez milletvekili seçildiler.

İSMAİL ERTUĞ KİMDİR?

İsmail Ertuğ, 5 Aralık 1975 yılında Almanya'nın Amberg şehrinde doğdu. Ertuğ, 2009 yılından bu yana Almanya Parlamentosu'nda, Sosyal Demokrat Partisi Milletvekilliği görevini sürdürüyor.

Kariyer hayatı:

Ulaştırma ve Turizm Komitesi (TRAN)'de S & D Grubu'nun tam üyesi ve koordinatörü

Otomotiv endüstrisinin emisyon ölçümleri hakkında soruşturma komisyonunun tam üyesi

Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) yedek üyesi

AB-Kazakistan, AB-Kırgızistan ve AB-Özbekistan'ın meclis işbirliği komiteleri üyesi

Ar & Ge Grubu'ndaki Alman grubunun yönetim kurulu üyesi

Eğitim hayatı, çalışma ve meslek hayatı:

1996: Endüstri memuru olarak eğitimin tamamladı

1996 - 2007: AOK Amberg'de kurumsal müşteri danışmanlığı

1999: Sosyal güvenlik çalışanı olarak eğitimi tamamladı

2002 - 2005: Hersbruck'ta Sağlık Sigortası İşletme Ekonomisti lisans programı

2007 - 2009: Nürnberg, AOK Bayern'in merkezindeki stratejik satış danışmanlığı

ÖZLEM ALEV DEMİREL KİMDİR?

Özlem Alev Demirel, 10 Mart 1984 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1989 yılında ailesiyle Almanya'ya gelen Demirel, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nda görev yapıyor. 2018 yılına kadar dört yıl boyunca Sol Parti'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Sözcülüğü görevini sürdüren Demirel, partinin sol kanadında sayılıyor. İki çocuk annesi olan Demirel istihdam ve sosyal politikalar konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

ENGİN EROĞLU KİMDİR?

12 Şubat 1982 yılında dünyaya gelen Engin Eroğlu, 1997 yılından beri aktif siyaset yapıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerine Alman Serbest Seçmenler Partisinden katılan Türk asıllı Engin Eroğlu, Serbest Seçmenler Partisinden aday olarak yüzde 2,2 oy aldı. Eroğlu'na Türk seçmenlerin ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) destek veriyor.