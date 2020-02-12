Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 'ın 100. Kurtuluş Yılı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu'nda PKK'lı teröristlerin konuşmacı olarak yer almasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Dün dedeleri arkalarına bile bakmadan kaçanlar bugün bizimle ilgili hayaller kurmaya başladılar. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler AP çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. AP, AİHM'in kararına açıkça aykırı bir tutum içindedir. Belçika Mahkemesi terör örgütünü destekleyen bir karar aldı. Bu AB'nin samimiyetsizliğini gösteriyor. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini terör karşısında bir kez daha ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum" dedi.

Bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekillerinin de yer aldığını belirten Erdoğan, şu şekilde devam etti: "Şimdi biz bu milletvekilleri ve partilere karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar. Oysa İspanya'nın başvurusu ile Avrupa Mahkemesi'nin kararı nettir. Eğer bir siyasi parti; terör örgütleri ile arasına mesafe koymazsa, onların eylemlerini kınamazsa ve aralarında bir bağ tespit edilirse müdahale meşrudur ve haktır."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu'da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına 'kendi kendini kurtaran şehir' olarak geçmiştir. Bundan bin kısır yıl önce yine destansı mücadeleyi Bizansa karşı veren Maraş halkı, dönemin şairlerine kendini hayran bırakmıştır.

"ALLAH'IN İZNİYLE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

Çanakkale'de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir. Bizim davamız senlik, benlik davası değil. İstiklal ve istikbal davasıdır. Biz bir oldukça hedeflerimize ulaşmayı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Her alanda kurduğumuz alt yapı sayesinde Kahramanmaraş bize güç veriyor.

"EĞİTİMDE 6 BİNE YAKIN DERSLİK YAPTIK"

Eğitimde 6 bine yakın derslik yaparak evlatlarımızı geleceğe güzel şekilde hazırlama gayreti içinde olduk. Şehirdeki 4 bin 378 riskli binaların yıkımını geliştirdik. Hızlı tren hattını tamamladığımızda Kahramanmaraş Gaziantep arası 53 dakika olacak. İlçelerdeki içme suyu sorununu çözmek için 74 km uzunluğunda isale hattı inşa ediyoruz."