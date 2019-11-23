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Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu

AB Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics öncülüğünde Avrupa Spor Bakanları ve milletvekilleri bir araya geldi.

23.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:43Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
AB Eğitim, Gençlik, ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics öncülüğünde Spor Bakanları ve milletvekilleri bir araya geldi. Türk heyeti de Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanında 'yi temsil etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamento Binası'nda elçiler toplantısı gerçekleştirildi. 'Aktif Ol' sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiye 81 ilde onlarca proje yaptıran ve Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçilen Spor Endüstrisi A.Ş.'de çalışmalarıyla ilgili gerekli sunumları ve görüşmeleri yapmak üzere Brüksel'e giden Ozan Karakuş ile Yusuf Ziya Üzüm, fon yöneticileriyle buluştu.

Avrupa Birliği (AB) Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya birçok ülkeden spor bakanı, milletvekili ve elçi katıldı.

Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu Spor Elçisi Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2020 olduğunu ve bunun için hazırladıkları projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak istediklerini ifade etti.

Proje Koordinatörü Yusuf Ziya Üzüm ise sunumunda Türkiye'nin 'Aktif Ol (#beactive)' sloganıyla sporda Avrupa'nın en aktif ülkesi olmayı amaçladıklarını söyledi. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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