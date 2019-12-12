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Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye politikası eleştirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen bir panelde Türkiye'nin Suriye politikası eleştirildi. Perşembe akşamı başlayan ve cuma günü sona eren panele çok sayıda akademisyen, Avrupa Parlamenteri, siyasetçi, sivil toplum örgütü yetkilileri ve insan hakları savunucuları katıldı.

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:16Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Suriye politikası eleştirildi
'nın başkenti 'de düzenlenen bir panelde 'nin Suriye politikası eleştirildi. Perşembe akşamı başlayan ve cuma günü sona eren panele çok sayıda akademisyen, Parlamenteri, siyasetçi, sivil toplum örgütü yetkilileri ve insan hakları savunucuları katıldı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller grubu, 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi' ve 'Alliance İnternationale' tarafından düzenlenen panele katılan isimler arasında Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Yunanistan'ın eski Göç Bakanı İoannis Mouzalas, Brüksel Üniversitesi'nde (ULB) sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Firouzeh Nahavandi ve eski Amerika Birleşik Devletleri diplomatı ve senatörü Peter Galbraith de katıldı.
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Belçika, Brüksel, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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