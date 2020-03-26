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Avrupa Parlamentosu'ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı

Koronavirüsün (Covid-19) Avrupa'da yayılmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) olağanüstü toplandı.

26.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:40
Avrupa Parlamentosu'ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı

Koronavirüsün (Covid-19) Avrupa 'da yayılmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) olağanüstü toplandı. Toplantıda, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve finansal yasaların oylanması bekleniyor.

Koronavirüsün İtalya ve İspanya'da hızla yayılması ve ölüm oranlarının artması sonrası Avrupa Parlamentosu, olağanüstü toplandı. Toplantıda oylama yapacak milletvekillerinin, salonda olmadan uzaktan oylamaya katılacağı açıklandı.Toplantıda, üye devletlere 37 milyar euro tutarındaki Uyum Fonu'nda kullanılabilirlik sağlamanın yanı sıra, AB Dayanışma Fonu'nu halk sağlığını kapsayacak şekilde genişletmeye ilişkin yasaların oylamaya sunulacağı belirtiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Dünya

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