03.07.2019 15:13
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Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Sassoli oldu

Avrupa Parlamentosu

- Oylama sonuçlarının ilan edilmesi Adaylardan detaylar Yeni başkan Sassoli'nin tebrikleri kabulü Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor.

- Oylama sonuçlarının ilan edilmesi
Adaylardan detaylar
Yeni başkan Sassoli'nin tebrikleri kabulü Başkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.
Seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, başkan olmak için yarışıyor.
Kaynak: AA
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