Avrupa Parlamentosuna En Çok Vekili Almanya Gönderecek

Avrupa Birliğinin bir anlamda siyasi geleceğini de belirleyecek olan 751 vekilin belirleneceği Avrupa Parlamentosu seçimlerinde en çok vekili Almanya gönderiyor. Avrupa Birliğinin 28 üyesini temsil edecek olan Avrupa Parlamentosu için 9. kez sandık başına giden Avrupalılar, Avrupa Parlamentosunun 751 vekilini seçecek. Her beş yılda bir yapılan ve 28 AB üyesi ülkeden 500 milyona yakın seçmenin oy kullanacağı seçimlerde 751 vekil belirlenecek. 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine 28 ülkeden en çok nüfusu olan ülke, en çok milletvekili gönderme hakkına sahip oluyor. Almanya, 64 milyon 800 bin oy potansiyeli ile Avrupa Parlamentosuna 96 vekil ile en çok vekili gönderecek. Öte yandan Almanya'da ilk kez bu seçimlerde 5 milyonun üzerinde genç oy kullanacak. Avrupa Parlamentosuna ülkelerin göndereceği vekil sayısı ise şöyle:
"Almanya-96 vekil, Avusturya-19 vekil, Belçika-1 vekil, Bulgaristan-17 vekil, Çek Cumhuriyeti-21 vekil, Danimarka-14 vekil, Estonya-7 vekil, Fransa-79 vekil, Finlandiya-14 vekil, Güney Kıbrıs-6 vekil, Hırvatistan-12 vekil, Hollanda-29 vekil, İngiltere-73 vekil, İrlanda-13 vekil, İspanya-59 vekil, İsveç-21 vekil, İtalya-76 vekil, Letonya-8 vekil, Litvanya-11 vekil, Lüksemburg-6 vekil, Macaristan-21 vekil, Malta-6 vekil, Polonya-52 vekil, Portekiz-21 vekil, Romanya-33 vekil, Slovenya-6 vekil, Slovakya-14 vekil, Yunanistan-21 vekil."
(İHA)
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Kaynak: İHA