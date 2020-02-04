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Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

04.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:58Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki
Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.
Belediyenin şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleştirildi.
Akman, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen topçu ateşi sonucu şehit olan askerlere rahmet, şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere de şifa diledi.
AK Parti Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü de ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un parlamentodaki provokasyonuna tepki gösterdi.
Lagos'un, meclis kürsüsünde Türk Bayrağını yırtmasını şiddetle kınadıklarını belirten Ünlü, "Tüm dünya şunu iyi bilsin ki al bayrağımıza uzanan elleri kırarız. Avrupa'nın şımarık çocukları hadlerini bilsin. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır." dedi.
Bayrağın Türk milleti için kutsal, uğruna milyonlarca şehit verilen bir değer olduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:
"Bayrağımız, bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra vatanımız, devletimiz, milletimiz, istikbalimiz, namusumuz ve şerefimizdir. Bu saygısız zihniyet bilmelidir ki bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecektir. AP'nin de bu palyaço hakkında başlattığı soruşturmayı sonuna kadar götürmesini bekliyoruz."

Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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