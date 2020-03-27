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Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

27.03.2020 08:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:04
Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa Parlamentosundan Kovid-19 tedbirlerine onay - Ekonomi

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