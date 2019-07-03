Avrupa piyasaları AB  seçimleri etkisiyle yükseldi

– Avrupa hisse senedi piyasaları Avrupa Birliği seçimleri etkisiyle yükselişle başladı.

Avrupa Konseyi, Belçika Başbakanı Charles Michel'i Konsey Başkanlığına seçerken, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Direktörü Christine Lagarde'ı sırasıyla Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına aday gösterdi.

Diğer yandan yatırımcılar gün için açıklanacak olan Avrupa Birliği, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelecek satın alma yöneticileri endeksi verilerini bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durumu şöyle:

FTSE yüzde 0.55,

DAX yüzde 0.58 ve

CAC yüzde 0.52 yükseldi.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.12 kayıpla 1.12711 düzeyine ve sterlin yüzde 0.27 kayıpla 1.25601 düzeyine geriledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA