06 Mart 2019, 11:35
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Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) hakkındaki belirsizliklere odaklanmasıyla düştü.

Avrupa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü açılış öncesi işlemlerde, Yatırımcıların Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) hakkındaki belirsizliklere odaklanmasıyla düştü.

Birleşik Krallık parlamentosunun Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını onaylaması halinde Brexit'in erlenmesinin kaçınılmaz olacağı ve İtalya'nın, Çin'in "Kemer ve Yol" küresel yatırım girişimini resmi olarak  destekleyen ilk G7 ülkesi olacağı haberleri de yatırımcıların odağında oldu.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle;

DAX yüzde 0.19,

CAC yüzde 0.12 ve

FTSE yüzde 0.09 düştü. - İstanbul Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi
Kaynak: DHA