Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Hafif Yükseldi

– Avrupa
hisse senedi piyasaları, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri hakkındaki olumlu yorumları etkisiyle, ABD ile yaşanan ticaret gerginliğine rağmen hafif yükseldi. Microsoft
'un sibert güvenklik hizmeti firması AccountGuard'ın Avrupa'da 12 yeni pazara hizmet vereceğini açıklaması, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
'in Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
ile görüşecek olması ve Almanya
'dan gelecek olan üretici fiyatları verisi yükselişe katkıda bulunan gelişmeler oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
DAX yüzde 0.12,
CAC yüzde 0.22 ve
FTSE yüzde 0.06 yükseldi. - İstanbul
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Kaynak: DHA