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Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin belli olması beklenirken karışık.Birleşik Krallık'ta Boris Johnson'ın partinin başına geçmesi öngörülürken, kazanan aday daha sonra Theresa May'in yerine geçerek ülkenin Başbakanı olacak.

22.07.2019 10:38 Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık
Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin belli olması beklenirken karışık.
Birleşik Krallık'ta Boris Johnson'ın partinin başına geçmesi öngörülürken, kazanan aday daha sonra Theresa May'in yerine geçerek ülkenin Başbakanı olacak.
Yatırımcıların odağında ayrıca Ortadoğu'daki gerginlikler ve İtalya'da koalisyon hükümetindeki ayrılık tehditleri var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.08 yükselirken,
DAX yüzde 0.12 ve
CAC yüzde 0.11 düştü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Boris Johnson, Avrupa, Ekonomi

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