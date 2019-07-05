05.07.2019 09:58
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Avrupa piyasaları açılış öncesinde yatay

Avrupa piyasaları açılış öncesinde yatay

– Avrupa hisse sendi piyasaları açılış öncesinde çeşitli jeopolilik ve ticari gelişmeler etkisiyle yatay.

Avrupa hisse sendi piyasaları açılış öncesinde çeşitli jeopolilik ve ticari gelişmeler etkisiyle yatay.
Küresel gelişmelerde, ABD ve Çin'in Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaları, ABD'nin Hindistan'a Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarifesi üzerinde gümrük vergisi uygulaması ve İran'ın, İran Nükleer Anlaşması kısıtlamaları üzerinde zengünleştirilmiş uranyum üretmesi Avrupa piyasalarını etkiledi.
Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası ve başkanlığına Uluslararası Para Fonu  (IMF) Direktörü Christine Lagarde'ın aday gösterilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararı da piyasalarda etkili olan gelişmeler oldu.
Gelişmler etkisiyle FTSE ve DAX bir değişim göstermezken, CAC yüzde 0.1 düştü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya, Avrupa, Ekonomi

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