Avrupa Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

– Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, Brexit belirsizliklerine rağmen yükseldi. Avrupa Birliği
(AB
) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager, belirli konuları tekrar gözden geçirmek gerekiyorsa, Brexit'in ertlenmesinde bir risk olmadığını söylemesi ve Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamak için parlamentoyu ziyaret edeceği haberleri piyasalarda görülen artışa destek oldu.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
DAX yüzde 0.67 ve
CAC yüzde 0.81 yükselirken,
FTSE yatay. - İstanbul
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
Kaynak: DHA