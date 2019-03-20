Avrupa Piyasaları Brexit Endişeleriyle Düştü

– Avrupa
hisse senedi piyasaları güvenli liman arayışındaki yatırımcılar etkisiyle düştü.
Piyasalarda görülen düşüşte Bayer
hisselerindeki kayıplar ve Avrupa Birliği
(AB
) ve Birleşik Krallık
arasındaki Brexit sürecinin uzatılması konusundaki görüşmelerdeki tartışmalar etkili oldu.
Piyasaların odağında ayrıca, hakkında önemli konularda fikir birliğine varılamadığı söylentileri olan, ABD
ve Çin
arasındaki ticaret görüşmeleri var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
DAX yüzde 1.27,
FTSE yüzde 0.12 ve
CAC yüzde 0.17 düştü.
Euro, dolar karşısında 0.08 kayıpla 1.1343 düzeyine geriledi. - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA