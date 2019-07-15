15.07.2019 09:41
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Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık

Avrupa piyasaları Brexit gelişmeleri etkisiyle açılış öncesinde karışık

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla karışık.Brileşik Krallık Başbakanlığının güçlü adayı Boris Johnson, göreve geldiğinde, diğer ülkeleri de teşvik etmek amacıyla, ABD ile bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde yatırımcıların Brexit gelişmelerine odaklanmasıyla karışık.
Brileşik Krallık Başbakanlığının güçlü adayı Boris Johnson, göreve geldiğinde, diğer ülkeleri de teşvik etmek amacıyla, ABD ile bir ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu.
Diğer yandan, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond anlaşmasız bir Brexit olması durumunda, ülkenin Avrupa Birliği ile ticaret yapamayacağını söyledi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.05 düşerken,
DAX yüzde 0.17 ve
CAC yüzde 0.19 arttı.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla 1.12721 ve 1.25675 düzeylerinde yatay.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

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