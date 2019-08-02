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Avrupa piyasaları ek gümrük vergisi haberiyle düşüşle açıldı

Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gürmük vergisi açıklamaları etkisiyle güne düşüşle başladı.

02.08.2019 10:49 Avrupa piyasaları ek gümrük vergisi haberiyle düşüşle açıldı
Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gürmük vergisi açıklamaları etkisiyle güne düşüşle başladı.
Trump'ın 1 Eylül tarihinden itibaren 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını ve bu oranın yüzde 25'e yükseltilebileceğini duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:
FTSE yüzde yüzde 1.5,
DAX yüzde 2.04 ve
CAC yüzde 2.34 düştü.
Dolar karşısında, euro bir değişim göstermeyerek 1.1084 düzeyinde sabit kalırken, sterlin yüzde 0.08 düşüşle 1.2111 düzeyine geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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