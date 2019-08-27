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Avrupa piyasaları g7 sonrasında düştü

Avrupa hisse senedi piyassaları Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sona ermesi ardından güne düşüşle başladı.

27.08.2019 11:01 Avrupa piyasaları g7 sonrasında düştü
Avrupa hisse senedi piyassaları Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin sona ermesi ardından güne düşüşle başladı.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, ABD'nin Avrupa ile ticareti konusunda bir çözüm bulmaya istekli olduğunu ancak müzakerelerin zor geçeceğini söyledi. Diğer yandan Almanyanın gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0.1 düştü.
Yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'ın ilerleyen saatlerde yapacağı açıklama var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.31,
DAX yüzde 0.22 ve
CAC yüzde 0.18 düştü.
Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1103 değerinde.


- İstanbul

Fransa, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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