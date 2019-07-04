04.07.2019 11:06
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Avrupa piyasaları güne artışla başladı

Avrupa piyasaları güne artışla başladı

– Avrupa hisse senedi piyasaları güne, politik ve ticarei gelişmeler etkisiyle yükselişle başladı.

Avrupa hisse senedi piyasaları güne, politik ve ticarei gelişmeler etkisiyle  yükselişle başladı.
Yatırımcıların odağında, Beyaz Saray Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter Navarro'nun, Çin hükümetinin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lİghtizer ile görüşmelere devam ettiğini ve kimi ilerlemeler kaydedildiğini belirtmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı, zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusunda uyarması var.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.03,
DAX yüzde 0.12 ve
CAC yüzde 0.02 yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Avrupa, Ekonomi

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