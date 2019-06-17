17.06.2019 11:23
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Avrupa piyasaları güne hafif artışla başladı

Avrupa piyasaları güne hafif artışla başladı

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Umman Denizi'nde iki tankere saldırılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki ABD ordusu varlığını artırma kararı ile piyasalar dalgalanırken, haftaya hafif yükselişle başladı.

Avrupa hisse senedi piyasaları, Umman Denizi'nde iki tankere saldırılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki ABD ordusu varlığını artırma kararı ile piyasalar dalgalanırken, haftaya hafif yükselişle başladı.
Diğer yandan, Birleşik Krallık Ticaret Odası, ülkenin ekonomik büyümesinin gelecek iki yıl boyunca yavaşlama ihtimaline işaret etti ve 2020 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'ten yüzde  1.0 düzeyine çekti.
Gelişmeler etkisiyle, Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.09,
DAX yüzde 0.03 ve
CAC yüzde 0.15 yükseldi.
Euro, dolar karşısında bir değşim göstermeyerek 1.1207 düzeyinde sabit kaldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, Avrupa, Ekonomi

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