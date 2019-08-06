Avrupa piyasaları hisse satışlarının azalmasıyla güne karışık başladı

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin alevlenmesinin ardından Wall Street ve Asya piyasalarında görülen toparlanmanın ardından Avrupa
piyasaları açılışta, önceki kayıplarını toparlamaya başladı.
Washington ve Pekin arasındaki artan ticari gerilimlerin ardından yatırımcıların değerli metaller ve devlet tahvillerine yöneldiği görüldü. Almanya'da fabrika siparişleri düşüşe işaret ederken, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni de beklentinin üzerindeki düzeylere geriledi.
Gelişmelerin ardından Avrupa piyasalarında erken işlemlerde;
FTSE yüzde 0.31 düşerken
DAX yüzde 0.35,
CAC yüzde 0.17 yükseldi.
Bunun yanında, euro dolar karşısında yatay seyrederek 1,1205 dolardan işlem görürken, dolar karşısında sterlin ise yüzde 0.20 artışla 1.2164 dolara yükseldi.