Avrupa piyasaları Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yatay

– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki insansız hava aracı (İHA) düşürülmesi gerginlikleri etkisiyle, açılış öncesi işlemlerde yatay.

Avrupa piyasalarında, İran'ın, kendi hava sahasına girdiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve bunun üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir saldırı emri verip daha sonra bu kararından vazgeçtiğinin ileri sürülmesinin etkisinin yanında, Cuma günü gelecek ekonomik verilere ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

FTSE yüzde 0.01 ve

DAX yüzde 0.06 düşerken,

CAC yüzde 0.01 yükseldi.

Euro ve sterlin dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.06 ve yüzde 0.11 düştü.



Kaynak: DHA