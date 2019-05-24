24.05.2019 10:10
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Avrupa piyasaları Perşembe günün kayıplarından toparlanıyor

Avrupa piyasaları Perşembe günün kayıplarından toparlanıyor

– Avruıpa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde, Perşembe günü görülen en az yüzde 1.0'lik kayıplardan toparlandı.

– Avruıpa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlmelerde, Perşembe günü görülen en az yüzde 1.0'lik kayıplardan toparlandı.
Açılış öncesi işlemelerde görülen artış, ABD'nin Huawei'i kara listeye alması sonrasında Başkan Donald Trump'ın, firmayı "çok tehlikeli" olarak gördüğünü söylemesine karşın, konunun iki ülke arasındaki olası ticaret anlaşması ile çözülebileceğini söylemesi sonrasında geldi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'e görevinden istifa etmesi için baskılar devam ederken, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi mali işler sorumlusu May'in partisinden gelen istifa önerisni reddetmesi halinde bir güvensizlik oylaması ile karşı karşıya kalacağını söyledi.
May'in Brexit anlaşması taslağının yayımlanması 27 Mayıs haftasına ertelenirken, ikinci okumanın 7 Hazrian tarhinde yapılması öngörülüyor.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.28,
DAX yüzde 0.54 ve
CAC yüzde 0.37 yükseldi.
Euro dolar karşısında bir dfeğşim göstermeyerek 1.1183 düzeyinde sabit kalırken, sterlin doalr karşısıdna yüzde 0.06 artışla 1.2664 düzeyine yükseldi.


- İstanbul Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Kaynak: DHA