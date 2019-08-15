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Avrupa piyasaları sert düşüş ardından karışık seyirde

Avrupğa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü görülen satışlar sonrasında güne karışık başladı.

15.08.2019 11:55 Avrupa piyasaları sert düşüş ardından karışık seyirde
– Avrupğa hisse senedi piyasaları Çarşamba günü görülen satışlar sonrasında güne karışık başladı.
Almanya'da devlet tahvillerinin getirileri yükselirken, Birleşik Krallık tahvilleri Çarşamba günü, mali krizden bu yana ilk kez artıya geçti, diğer yandan ABD piyasaları 2019 yılının en büyük düşüşünden hafif toparlanıyor.
Gelişemler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.25 düşerken,
DAX yüzde 0.21 ve
CAC yüzde 0.19 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 artışla 1.11534 dolara yükselirken, sterlin karşısında bir değişim göstermedi. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.15 artışla 1.20789 dolara yükselirken, altın yüzde 0.32 düşüşle 1,511.4 dolara geriledi.


- İstanbul

Birleşik Krallık, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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