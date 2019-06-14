14.06.2019 11:43
Haberler»Ekonomi » Haber

Avrupa piyasaları tanker saldırısı etkisiyle düştü

Avrupa piyasaları tanker saldırısı etkisiyle düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrasında, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırılmasının yatırımcılara olan etkisi sebebiyle düştü.

Avrupa hisse senedi piyasaları açılış sonrasında, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırılmasının yatırımcılara olan etkisi sebebiyle düştü.
Avrupa piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler ise, Avrupa Birliği bakanlarının Euro Bölgesi'nin yeni bütçesi üzerinde anlaşmaları ve Avrupa'nın çeşitli merkez bankalarından gün içinde gelecek açıklamlar oldu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.3
DAX yüzde 0.47 ve
CAC yüzde 0.23 düştü.
Euro dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.1282 düzeyine yükselirken, sterlin 1.2670 düzeyinde sabit kaldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
13:42 Vali Ali Hamza Pehlivan Öğrenme Şenliği açılış törenine katıldı
13:42 148 ülkeden her ay 10 bin kişi, göz için Türkiye'ye gidiyor
13:42 Karne çocuğun başarı ölçüsü değildir
13:42 Avro Grubu'ndan İtalya'ya borç azaltma çağrısı
13:41 Ertuğrul Açıkgöz SMMMO Başkanlığına adaylığını açıkladı
13:41 Okullarda karne heyecanı
13:40 Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, soğuk hava deposuna daldı
13:40 Copa America'da heyecan başlıyor
13:40 Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
13:39 AFAD'dan insani yardım çalıştayı
13:38 Seyhan Belediyesi Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılma karar aldı
13:38 Göztepe Başkan Vekili Papatya: Göztepe hukuksuzluk yapmaz
13:38 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı
13:38 Taşdoğan'dan karne mesajı