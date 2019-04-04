04 Nisan 2019, 11:26
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Avrupa Piyasaları Ticaret Gelişmeleri ve Brexit Belirsizlikleri Etkisiyle Düştü

Avrupa Piyasaları Ticaret Gelişmeleri ve Brexit Belirsizlikleri Etkisiyle Düştü

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından gelecek haberler ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle düştü.

Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü açılış öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarından gelecek haberler ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle düştü.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Çin Başkan Yardımcısı Liu He ile görüşmesi sonrasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir zirve düzenleyeceğini duyurma ihtimalini beklerken, Brexit cephesinde belirsizlikler devam ederken, birkaç milletvekilinin istifa edeceği haberleri medyada yer aldı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa Hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.51,

DAX yüzde 0.21 ve

CAC yüzde 0.19 düştü. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Kaynak: DHA