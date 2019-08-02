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Avrupa piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle açılış öncesinde düştü

Avrupa hisse sendi piyasaları, ABD ve Çin arasında artan gerginlikler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

02.08.2019 10:23 Avrupa piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle açılış öncesinde düştü
Avrupa hisse sendi piyasaları, ABD ve Çin arasında artan gerginlikler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen 300 milyar dolar değerindeki ürüne, daha sonra yüzde 25'e yükseltilebileceğini belirterek, yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Diğer yandan yatırımcıların odağında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğinden gelecek olan üretici fiyatları ve perakende satış verilerini bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarındaaçılış öncesi son durum şöyle:
FTSE yüzde yüzde 1.66,
DAX yüzde 1.84 ve
CAC yüzde 2.6 düştü.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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