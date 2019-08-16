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Avrupa piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi

Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü Europ Bölgesi tahvil getirilerinin rekor düşük düzeye gerilemesiyle düştükten sonra, güne artışla başladı.

16.08.2019 11:16 Avrupa piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi
Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü Europ Bölgesi tahvil getirilerinin rekor düşük düzeye gerilemesiyle düştükten sonra, güne artışla başladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyersi Olli Rehn ECB'nin Eylül ayı toplantısında bir teşvik pakedinin tanıtılacağını duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:
DAX yüzde 0.31 ve
CAC yüzde 0.34 artarken,
Birleşik Krallık hisse senedi piyasası FTSE teknik bir arıza sebebiyle açılış erteledi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.04 kayıpla 1.11023 düzeyine geriledi.


- İstanbul

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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