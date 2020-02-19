Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

Avrupa piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, Asya piyasaları da karışık hareket ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi geçerken, virüsten etkilenenler de 74,000 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüs için geliştirilecek aşının 12-18 ay içinde hazır olacağını açıkladı.

ASYA

Yatırımcıların Covid-19 salgınının yayılması nedeniyle uyarılarda bulunmaların ardından Asya piyasaları karışık hareket ediyor.

Asya piyasalarında kapanışa doğru;

Nikkei 225 yüzde 0.89

Hang Seng yüzde 0.40,

KOSPİ yüzde 0.6,

S&P/ASX 200 yüzde 0.43 artarken,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.23 düşüşte.

Dolar yen karşısında yüzde 0.35 artarak 110,25 düzeyinde.

AVRUPA

Avrupa piyasaları Covid-19 etkilerine karşın yükselişle açılırken, yatırımcılar Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanacak inşaat ciro verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.41,

CAC 40 yüzde 0.50

FTSE 100 yüzde 0.58 yükselişle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.11 artışla 1.0809'a çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.12 gerileyerek 1,2982 düzeyinde.