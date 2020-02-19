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Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

Avrupa piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, Asya piyasaları da karışık hareket ediyor.

19.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:50Avrupa piyasaları yükseldi, Asya karışık

piyasaları Covid-19 salgını etkilerine karşın yükselişle açılırken, piyasaları da karışık hareket ediyor.

Çin'in kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi geçerken, virüsten etkilenenler de 74,000 kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüs için geliştirilecek aşının 12-18 ay içinde hazır olacağını açıkladı.

ASYA

Yatırımcıların Covid-19 salgınının yayılması nedeniyle uyarılarda bulunmaların ardından Asya piyasaları karışık hareket ediyor.

Asya piyasalarında kapanışa doğru;

Nikkei 225 yüzde 0.89

Hang Seng yüzde 0.40,

KOSPİ yüzde 0.6,

S&P/ASX 200 yüzde 0.43 artarken,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.23 düşüşte.

Dolar yen karşısında yüzde 0.35 artarak 110,25 düzeyinde.

AVRUPA

Avrupa piyasaları Covid-19 etkilerine karşın yükselişle açılırken, yatırımcılar Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanacak inşaat ciro verilerini bekliyor.

Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.41,

CAC 40 yüzde 0.50

FTSE 100 yüzde 0.58 yükselişle açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.11 artışla 1.0809'a çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.12 gerileyerek 1,2982 düzeyinde.



Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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