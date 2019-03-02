2019 Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası'nda Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay
finale yükseldi.
İskoçya'nın Glasgow
kentindeki Emirates Arena'da düzenlenen organizasyonun ikinci gün sabah seansında, erkekler 60 metre elemelerinde 3 milli sporcu mücadele etti.
Emre Zafer Barnes, 6.69'luk derecesiyle 4'üncü, Aykut Ay ise 6,73'lük süresiyle 11'inci olarak finale katılmaya hak kazandı. Kayhan
Özer ise 6,87'lik zamanıyla 32'nci sırada yer alarak elendi.
Kadınlar 60 metre elemelerinde Mizgin Ay, 7.42'lik derecesiyle 28'inci olarak finallere katılmaya hak kazanamadı.
Erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler 8,01'lik derecesiyle 27'nci, kadınlar 60 metre engellide Şevval Ayaz 8,46'lık süresiyle 28'inci olarak adlarını finale yazdıramadı.
Aykut Ay, Avrupa, Spor
Kaynak: AA