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Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası

Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

16.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:40Avrupa Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası
Salon Hokeyi Kulüpler Şampiyonası'nda Polisgücü, East Grinstead'i finalde 6-4 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Türkiye'den Gaziantep Polisgücü'nün yer aldığı şampiyonaya 'nin East Grinstead, 'ın Hockey Club Zelina, Hollanda'nın SCHS, İrlanda'nın Three Rock Rovers, Portekiz'in AD Lousada, İsviçre'nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa'nın Luc Ronchin HC takımları katıldı.

Alanya Atatürk Salonu'nda 14 Şubat'ta başlayan müsabakaların final gününde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead ekibiyle karşılaştı. Rakibini 6-4 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 5'te 5 yaparak şampiyon oldu. Luc Ronchin HC'yi 11-10 yenen Hockey Club Zelina ise ikinciliği elde etti.
Organizasyonda Luc Ronchin HC üçüncü, East Grinstead dördüncü oldu.
Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Hırvatistan, İngiltere, Gaziantep, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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