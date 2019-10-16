Merih Demiral ve Mert Günok Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi!

A Milli Takımımızın, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Juventus forması giyen Merih Demiral, gösterdiği performansla alkış alırken, Başakşehir forması giyen Mert Günok da 1 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu. Bu iki isim Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde haftanın 11'ine seçildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın takımı ise şu şekilde:

Mert Günok (Türkiye),Semenov (Rusya),Merih Demiral (Türkiye),Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)